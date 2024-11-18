Зрадника викрила випадкова свідок, яка помітила його під час фотографування бронетанкового заводу в Харкові.

Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.



За інформацією суду, працівник університету з Харкова з березня 2023 року шпигував на користь росії. Він передавав окупантам важливу інформацію про блокпости, військові підприємства, фортифікаційні укріплення, а також дані про колег-викладачів та канадських волонтерів, що могло допомогти у здійсненні ракетних ударів.

Зрадник на суді не заперечував свою провину. Він пояснив, що спілкувався із знайомим, який працює в російських спецслужбах, і саме йому передавав всю зібрану інформацію. Чоловік стверджував, що шпигував для росії добровільно, без фінансової винагороди, і робив це з ідеологічних міркувань. Він також зазначив, що передавав дані про своїх колег, аби росіяни могли їх завербувати. Шпигун усвідомлював, що ця інформація може призвести до ракетних ударів по Харкову.

Зрадника викрила випадкова свідок, яка помітила його під час фотографування бронетанкового заводу в Харкові. Вона зафіксувала його на відео, і чоловік, помітивши це, спробував втекти. Спочатку він намагався пояснити, що його телефон розрядився, і просив не викликати поліцію, посилаючись на хворобу матері, однак жінка передала відео правоохоронцям і СБУ.

На основі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (шпигунство) і засудив його до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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