Предателя разоблачила случайная свидетельница, заметившая его во время фотографирования бронетанкового завода в Харькове.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.



По информации суда, работник университета из Харькова с марта 2023 года шпионил в пользу России. Он передавал оккупантам важную информацию о блокпостах, военных предприятиях, фортификационных укреплениях, а также данные о коллегах-преподавателях и канадских волонтерах, что могло помочь в осуществлении ракетных ударов.

Предатель на суде не отрицал свою вину. Он объяснил, что общался со знакомым, работающим в российских спецслужбах, и именно ему передавал всю собранную информацию. Муж утверждал, что шпионил для России добровольно, без финансового вознаграждения, и делал это по идеологическим соображениям. Он также отметил, что передавал данные о своих коллегах, чтобы россияне могли их завербовать. Шпион сознавал, что эта информация может привести к ракетным ударам по Харькову.

Предателя разоблачила случайная свидетельница, заметившая его во время фотографирования бронетанкового завода в Харькове. Она зафиксировала его на видео, и мужчина, заметив это, попытался скрыться. Сначала он пытался объяснить, что его телефон разрядился и просил не вызвать полицию, ссылаясь на болезнь матери, однако женщина передала видео стражам порядка и СБУ.

На основе собранных доказательств суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (шпионаж) и приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

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