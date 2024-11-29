Министерство обороны Украины внесло важные изменения в Положение о военно-врачебных комиссиях (ВЛК) в Вооруженных Силах Украины.

Подробнее об основных изменениях рассказала военная адвокат Дарья Голодняк. Согласно приказу №686 нововведения направлены на ускорение процесса медицинских осмотров и улучшение прозрачности определения пригодности к службе.

Одним из главных изменений является введение четких терминов для прохождения медицинских осмотров. Теперь общий срок прохождения медицинского обследования не превышает 4 дней, что включает в себя консультации врачей и необходимые исследования. Если для уточнения состояния здоровья необходимы дополнительные лабораторные или инструментальные исследования, срок может быть продлен, но не более чем на 14 дней. Это позволит ускорить процесс и снизить время ожидания результатов.

Также изменения затронули критерии определения пригодности к военной службе. Теперь в Таблице расстройств болезней и диагнозов добавлены новые категории, определяющие способность к службе:

Подходящий к службе – полная готовность служить в армии.

– полная готовность служить в армии. Пригодный для службы в ТЦК и СП или тыловых частях – лицо может служить в тылу или выполнять обязанности, не связанные с фронтовыми задачами.

– лицо может служить в тылу или выполнять обязанности, не связанные с фронтовыми задачами. Временно непригодный с пересмотром – лицо получает возможность пройти повторный осмотр после определенного срока для определения дальнейшей годности.

– лицо получает возможность пройти повторный осмотр после определенного срока для определения дальнейшей годности. Непригодный к службе – человек не может служить в армии, но остается военнообязанным и не исключается из реестра военных обязанностей.

Ранее существовала категория "непригодная с исключением из военного учета", позволявшая полностью исключить лиц из реестра военнообязанных в случае серьезных заболеваний. Однако теперь даже если лицо непригодно к службе, оно все равно остается военнообязанным и остается в реестре воинских обязанностей.

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