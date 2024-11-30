Розмір штрафу для українців за несплату податків може сягати 5% та 10%, залежно від затримки.

Несплата податків може мати серйозні фінансові наслідки, зокрема у вигляді штрафів - стало відомо, як визначаються розміри.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Згідно з податковим законодавством, розмір штрафу за затримку сплати податків варіюється від 5% до 10%, залежно від тривалості прострочення. У випадку навмисного порушення штраф може сягати 25%.

Як повідомляє Державна податкова служба, штрафи нараховуються таким чином:

Якщо затримка сплати не перевищує 30 днів, штраф становить 5% від суми податкового боргу.

Якщо затримка триває понад 30 днів, штраф збільшується до 10%.

У разі навмисної несплати податків розмір штрафу може досягати 25% від суми заборгованості.

У разі, якщо гроші зараховуються на електронний рахунок для сплати податку на наступний день після граничного терміну, штраф не накладається.

Окрім того, фізичні особи-підприємці (ФОПи), які прострочили сплату єдиного податку, зобов'язані сплатити пеню. Вона нараховується після 90 календарних днів, що йдуть після крайнього терміну для внесення єдиного податку.

Нагадаємо, роботодавцям, які використовують неофіційну працю, загрожує штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат — тобто 80 000 грн. Подібний штраф накладається і за такі порушення, як:

оформлення працівників на неповний робочий день чи з нефіксованим робочим часом, якщо фактично вони працюють протягом повного робочого дня;

виплата заробітної плати без нарахування єдиного соціального внеску або податків.

У разі повторного порушення протягом двох років штраф може бути збільшений до 30 мінімальних зарплат, що становить 240 000 грн.

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