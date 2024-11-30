Неуплата налогов может иметь серьезные финансовые последствия, в том числе в виде штрафов – стало известно, как определяются размеры.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Согласно налоговому законодательству, размер штрафа за задержку уплаты налогов варьируется от 5% до 10% в зависимости от продолжительности просрочки. В случае умышленного нарушения штраф может достигать 25%.
Как сообщает Государственная налоговая служба, штрафы начисляются следующим образом:
- Если задержка уплаты не превышает 30 дней, штраф составляет 5% суммы налогового долга.
- Если задержка длится больше 30 дней, штраф увеличивается до 10%.
- В случае умышленной неуплаты налогов размер штрафа может достигать 25% суммы задолженности.
В случае если деньги зачисляются на электронный счет для уплаты налога на следующий день после предельного срока, штраф не налагается.
Кроме того, физические лица-предприниматели (ФОП), просрочившие уплату единого налога, обязаны уплатить пеню. Она начисляется после 90 календарных дней, последующих после крайнего срока для внесения единого налога.
Напомним, работодателям, использующим неофициальный труд, грозит штраф в размере 10 минимальных заработных плат — то есть 80 000 грн. Подобный штраф налагается и за такие нарушения, как:
- оформление работников на неполный рабочий день или с нефиксированным рабочим временем, если они работают в течение полного рабочего дня;
- выплата заработной платы без начисления единого социального взноса или налогов.
При повторном нарушении в течение двух лет штраф может быть увеличен до 30 минимальных зарплат, что составляет 240 000 грн.
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