За такі вчинки неповнолітніх батьки можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності згідно з частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Багато батьків вважають, що діти повинні пропускати школу лише у разі серйозного захворювання - на Закарпатті планують штрафувати батьків, чиї діти прогулюють уроки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, з посиланням на Рахівську дитячу службу.

За такі вчинки неповнолітніх батьки можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності згідно з частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше порушення передбачено попередження або штраф у розмірі від 850 до 1700 грн. Якщо протягом року порушення повторюються, штраф може збільшитись до 5100 грн. Таке покарання також стосується батьків, чиї діти віком від 14 до 16 років скоюють злочини або інші адміністративні правопорушення.

Додатково, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, навчальні заклади повинні обліковувати відсутність учнів на заняттях. Якщо учень не з’являється на уроках протягом 10 робочих днів без поважних причин, школа зобов'язана повідомити про це органи Національної поліції та службу у справах дітей для вжиття необхідних заходів.

Причини відсутності учня на заняттях мають бути підтверджені медичною довідкою або письмовим поясненням батьків чи інших законних представників (для неповнолітніх учнів). Ці документи зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

Згідно з статтею 55 Закону України «Про освіту», батьки зобов’язані сприяти виконанню освітньої програми своєю дитиною і забезпечити досягнення нею передбачених результатів навчання.

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