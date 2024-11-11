За такие поступки несовершеннолетних родители могут быть привлечены к административной ответственности согласно части 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Многие родители считают, что дети должны пропускать школу только в случае серьезного заболевания - в Закарпатье планируют штрафовать родителей, чьи дети прогуливают уроки.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Раховскую детскую службу.

За такие поступки несовершеннолетних родители могут быть привлечены к административной ответственности согласно части 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 грн. Если в течение года повторяются нарушения, штраф может увеличиться до 5100 грн. Такое наказание также касается родителей, чьи дети от 14 до 16 лет совершают преступления или другие административные правонарушения.

Дополнительно, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 сентября 2017 г. № 684, учебные заведения должны учитывать отсутствие учащихся на занятиях. Если ученик не появляется на уроках в течение 10 рабочих дней без уважительных причин, школа обязана уведомить об этом органы Национальной полиции и службу по делам детей для принятия необходимых мер.

Причины отсутствия учащегося должны быть подтверждены медицинской справкой или письменным объяснением родителей или других законных представителей (для несовершеннолетних учащихся). Эти документы хранятся в личном деле учащегося в течение учебного года.

Согласно статье 55 Закона Украины «Об образовании», родители обязаны содействовать выполнению образовательной программы своим ребенком и обеспечить достижение им предусмотренных результатов обучения.

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