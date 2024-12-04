Жінка заявила, що кошти були списані через недостатню безпеку зі сторони банку, що дозволило стороннім особам отримати несанкціонований доступ до її рахунку.

Жінка помітила, що з її банківського рахунку зникло 382 404 гривні і вона вважає, що це сталося через неналежний рівень захисту банківської інформації та доступу до рахунку, за який відповідає ПриватБанк.

Ситуація розглядалася в Коростенському міськрайонному суді Житомирської області.

У зв'язку з цим вона вимагала від повернення банку у всій сумі.

Що відомо про справу?

Згідно з матеріалами справи, 11 вересня 2024 року з рахунку клієнтки через систему «Приват-24» було списано 382 404 гривні. Постраждала звернулася до правоохоронців, і за фактом події було відкрито кримінальне провадження за статтею "Шахрайство" (ст. 190 КК України). Однак встановити винного не вийшло.

Жінка заявила, що кошти були списані через недостатню безпеку зі сторони банку, що дозволило стороннім особам отримати несанкціонований доступ до її рахунку. У позові вона вимагала повернення втрачених грошей.

Що відповів банк?

ПриватБанк заявив, що всі операції проводилися з використанням фінансового номера телефону клієнтки, а кожна транзакція підтверджена документально. Також, витяги з системи «Приват-24» показують, що операції виконувалися після авторизації клієнтки, включаючи введення її персональних даних, пароль та використання фінансового номера.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення відмовити жінці в задоволенні позову. У рішенні йдеться, що банк не несе відповідальності за списання коштів із рахунку клієнтки.

Суд дійшов висновку, що позивачка не надала доказів, які б підтверджували провину банку чи наявність помилок у його роботі. Натомість надані матеріали свідчать, що операції здійснювалися через систему "Приват-24" із використанням даних, доступних до яких мала лише клієнтка. Тому відповідальність за втрату коштів суд поклав на саму жінку.

Таким чином, ПриватБанк не зобов'язаний повертати списані гроші.

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