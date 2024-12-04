Женщина заявила, что средства были списаны из-за недостаточной безопасности со стороны банка, что позволило посторонним получить несанкционированный доступ к ее счету.

Женщина заметила, что с ее банковского счета исчезло 382 404 гривны и она считает, что это произошло из-за ненадлежащего уровня защиты банковской информации и доступа к счету, за который отвечает ПриватБанк .

Ситуация рассматривалась в Коростенском горрайонном суде Житомирской области.

В этой связи она требовала от возврата банка по всей сумме.

Что известно о деле?

Согласно материалам дела, 11 сентября 2024 со счета клиентки через систему «Приват-24» было списано 382 404 гривны. Пострадавшая обратилась к стражам порядка, и по факту происшествия было открыто уголовное производство по статье "Мошенничество" (ст. 190 УК Украины). Однако установить виновного не получилось.

Женщина заявила, что средства были списаны из-за недостаточной безопасности со стороны банка, что позволило посторонним получить несанкционированный доступ к ее счету. В иске она потребовала возврата утраченных денег.

Что ответил банк?

ПриватБанк заявил, что все операции производились с использованием финансового номера телефона клиентки, а каждая транзакция подтверждена документально. Также выписки из системы «Приват-24» показывают, что операции выполнялись после авторизации клиентки, включая ввод ее персональных данных, пароль и использование финансового номера.

Решение суда

Суд принял решение отказать женщине в удовлетворении иска. В решении говорится, что банк не несет ответственности за списание средств со счета клиентки.

Суд пришел к выводу, что истица не предоставила доказательств, подтверждающих вину банка или наличие ошибок в его работе. В то же время предоставленные материалы свидетельствуют, что операции осуществлялись через систему "Приват-24" с использованием данных, доступных к которым имела только клиентка. Поэтому ответственность за потерю средств суд возложил на женщину.

Таким образом ПриватБанк не обязан возвращать списанные деньги.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.