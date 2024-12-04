Женщина заметила, что с ее банковского счета исчезло 382 404 гривны и она считает, что это произошло из-за ненадлежащего уровня защиты банковской информации и доступа к счету, за который отвечает ПриватБанк .
Ситуация рассматривалась в Коростенском горрайонном суде Житомирской области.
В этой связи она требовала от возврата банка по всей сумме.
Что известно о деле?
Согласно материалам дела, 11 сентября 2024 со счета клиентки через систему «Приват-24» было списано 382 404 гривны. Пострадавшая обратилась к стражам порядка, и по факту происшествия было открыто уголовное производство по статье "Мошенничество" (ст. 190 УК Украины). Однако установить виновного не получилось.
Женщина заявила, что средства были списаны из-за недостаточной безопасности со стороны банка, что позволило посторонним получить несанкционированный доступ к ее счету. В иске она потребовала возврата утраченных денег.
Что ответил банк?
ПриватБанк заявил, что все операции производились с использованием финансового номера телефона клиентки, а каждая транзакция подтверждена документально. Также выписки из системы «Приват-24» показывают, что операции выполнялись после авторизации клиентки, включая ввод ее персональных данных, пароль и использование финансового номера.
Решение суда
Суд принял решение отказать женщине в удовлетворении иска. В решении говорится, что банк не несет ответственности за списание средств со счета клиентки.
Суд пришел к выводу, что истица не предоставила доказательств, подтверждающих вину банка или наличие ошибок в его работе. В то же время предоставленные материалы свидетельствуют, что операции осуществлялись через систему "Приват-24" с использованием данных, доступных к которым имела только клиентка. Поэтому ответственность за потерю средств суд возложил на женщину.
Таким образом ПриватБанк не обязан возвращать списанные деньги.
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