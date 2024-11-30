Клієнт ПриватБанку розповів, що замовив долари, але, коли прийшов до каси, йому повідомили, що доступні тільки банкноти старого зразка.

Один з клієнтів ПриватБанку поділився своїм досвідом, який змусив його замислитися про припинення співпраці з банком.

Відгук був опублікований на форумі Мінфіну. Проблема виникла під час отримання готівкової валюти в одному з відділень.

Клієнт ПриватБанку розповів, що замовив долари, але, коли прийшов до каси, йому повідомили, що доступні тільки банкноти старого зразка. При цьому, за його словами, інші клієнти отримували долари нового зразка.

"Я б не писав цей відгук, якби не побачив, що переді мною і декільком людям після мене видавалась готівка нового зразка. Наскільки я зрозумів, у даному відділенні готівка нового зразка тільки для "своїх", — зазначив клієнт ПриватБанку.

Клієнт ПриватБанку припустив, що працівники банку можуть мати своє пояснення, але наголосив, що проблема полягає не в дійсності старих банкнот, а у вибірковому підході до клієнтів.

ПриватБанк відреагував на цей відгук і висловив жаль з приводу ситуації. Представники банку пояснили, що видача готівкової валюти здійснюється згідно з вимогами Національного банку України.

"Всі банкноти, що не мають ознак підробки чи значних пошкоджень, придатні для обігу, незалежно від року випуску та номіналу", — повідомили у ПриватБанку.

ПриватБанк додав, що доларові банкноти, випущені в період з 1996 до 2013 року, досі перебувають в обігу в Україні. Немає жодних планів щодо їх вилучення найближчим часом. У відділеннях також пропонуються лише ті банкноти, які пройшли перевірку на платіжну придатність.

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