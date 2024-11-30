Клиент ПриватБанка рассказал, что заказал доллары, но когда пришел в кассу, ему сообщили, что доступны только банкноты старого образца.

Один из клиентов ПриватБанка поделился своим опытом, заставившим его задуматься о прекращении сотрудничества с банком.

Отзыв был опубликован на форуме Минфина. Проблема возникла при получении наличной валюты в одном из отделений.

Клиент ПриватБанка рассказал, что заказал доллары, но когда пришел в кассу, ему сообщили, что доступны только банкноты старого образца. При этом другие клиенты получали доллары нового образца.

"Я бы не писал этот отзыв, если бы не увидел, что передо мной и нескольким людям после меня выдавалась наличность нового образца. Насколько я понял, в данном отделении наличность нового образца только для "своих", — отметил клиент ПриватБанка.

Клиент ПриватБанка предположил, что работники банка могут иметь свое объяснение, но подчеркнул, что проблема не в действительности старых банкнот, а в выборочном подходе к клиентам.

ПриватБанк отреагировал на этот отзыв и выразил сожаление по поводу ситуации. Представители банка объяснили, что выдача наличной валюты осуществляется согласно требованиям Национального банка.

"Все банкноты, не имеющие признаков подделки или значительных повреждений, пригодны для обращения, независимо от года выпуска и номинала", - сообщили в ПриватБанке.

ПриватБанк добавил, что долларовые банкноты, выпущенные в период с 1996 по 2013 год, до сих пор находятся в обращении в Украине. Нет никаких планов по их изъятию в ближайшее время. В отделениях также предлагаются только банкноты, которые прошли проверку на платежную пригодность.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.