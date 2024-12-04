Свої дії він пояснив тим, що не визнає синьо-жовтий стяг державним прапором.

Чоловіка, який неповажно поставився до українського прапора в Рівному, примусово лікуватимуть.

Про це пише Судово-юридична газета.

Суд визначить тривалість лікування для 60-річного жителя села Малий Олексин після інциденту, пов'язаного з наругою над національним символом.

За інформацією прокуратури, чоловік приніс прапор України на центральну площу Рівного, кинув його на землю перед торгово-розважальним центром і почав витирати об нього ноги. Свої дії він пояснив тим, що не визнає синьо-жовтий стяг державним прапором.

Йому було оголошено підозру у публічній нарузі над українським прапором.

За висновком експерта, в момент скоєння злочину чоловік мав психічне захворювання і не усвідомлював своїх дій, не міг передбачити їхні наслідки та не мав змоги контролювати свої вчинки.

Відповідно до висновків лікарів, його психічний стан не змінився, тому він потребує примусового лікування у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги.

Також Politeka писала про те, що 25-річний Олександр Музика, родом з Херсонщини, боєць 36-ї бригади морської піхоти, провів 29 місяців у російському полоні.

За словами Олександра, коли почалася повномасштабна війна, він і його побратими потрапили в оточення російських військ поблизу Маріуполя. Морпіхи відчайдушно відбивали масовану атаку, і врешті-решт їм довелося сховатися на території металургійного комбінату імені Ілліча.

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