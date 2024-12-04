Свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтое знамя государственным флагом.

Мужчину, который неважно отнесся к украинскому флагу в Ровно, будут принудительно лечить.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Суд определит продолжительность лечения для 60-летнего жителя села Малый Алексин после инцидента, связанного с надругательством над национальным символом.

По информации прокуратуры, мужчина принес флаг Украины на центральную площадь Ровно, бросил его на землю перед торгово-развлекательным центром и стал вытирать ноги. Свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтое знамя государственным флагом.

Ему было объявлено подозрение в публичном надругательстве над украинским флагом.

По заключению эксперта, в момент совершения преступления мужчина имел психическое заболевание и не осознавал своих действий, не мог предусмотреть их последствия и не имел возможности контролировать свои поступки.

Согласно выводам врачей, его психическое состояние не изменилось, поэтому он нуждается в принудительном лечении в виде амбулаторной психиатрической помощи.

Также Politeka писала о том, что 25-летний Александр Музыка, родом из Херсона, боец ​​36-й бригады морской пехоты, провел 29 месяцев в российском плену.

По словам Александра, когда началась полномасштабная война, он и его собратья попали в окружение русских войск вблизи Мариуполя. Морпехи отчаянно отражали массированную атаку, и в конце концов им пришлось укрыться на территории металлургического комбината имени Ильича.

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