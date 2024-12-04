Військовослужбовець Кирило Яковлев закликає припинити брехню в армії, попереджаючи, що наслідки можуть бути катастрофічними.

Брехня, яка має місце в армії, значно ускладнює ситуацію на фронті, впливаючи на морально-психологічний стан військових та призводячи до серйозних помилок командирів.

Про це заявив український військовослужбовець Кирило Яковлев.

Яковлев підкреслив, що брехня серед військових є однією з основних причин втрат на фронті, адже вона безпосередньо впливає на ефективність боєздатності армії. За його словами, погіршення морального стану військових та недооцінка ситуації можуть призвести до фатальних наслідків.

Наприклад, можуть не доповісти, що якусь посадку втрачено, в результаті туди відправляють бійців, а ті гинуть, адже думали, що там є українські військові, а їх немає. Таких прикладів дуже багато. А тому варто припинити брехати один одному.

Тому військовослужбовець Кирило Яковлев закликає припинити брехню в армії, попереджаючи, що наслідки можуть бути катастрофічними.

"Я не кажу, що ми повинні казати тільки правду. Війна не про правду. Війна — це брехня. Але коли ми брешемо самим собі, як-от у росії, то ми потім стикаємося з тим, що втрачаємо ще більше людей, територій, грошей", — зазначив військовий.

Тому, за його словами, важливо, щоб військові і командири розуміли реальний стан справ і діяли на основі точних даних, без маніпуляцій і приховування інформації.

Джерело: Фокус.

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