Ложь, которая имеет место в армии, значительно усложняет ситуацию на фронте, влияя на морально-психологическое состояние военных и приводя к серьезным ошибкам командиров.

Об этом заявил украинский военнослужащий Кирилл Яковлев.

Яковлев подчеркнул, что ложь среди военных является одной из основных причин потерь на фронте, ведь она оказывает непосредственное влияние на эффективность боеспособности армии. По его словам, ухудшение морального положения военных и недооценка ситуации могут привести к роковым последствиям.

Например, могут не доложить, что какая-то посадка потеряна, в результате туда отправляют бойцов, а те погибают, ведь думали, что там есть украинские военные, а их нет. Таких примеров очень много. А потому стоит прекратить лгать друг другу.

Поэтому военнослужащий Кирилл Яковлев призывает прекратить ложь в армии, предупреждая, что последствия могут оказаться катастрофическими.

"Я не говорю, что мы должны говорить только правду. Война не об правде. Война — это ложь. Но когда мы лжем самим себе, например в России, то мы потом сталкиваемся с тем, что теряем еще больше людей, территорий, денег", - отметил военный.

Поэтому, по его словам, важно, чтобы военные и командиры понимали реальное положение дел и действовали на основе точных данных без манипуляций и сокрытия информации.

Источник: Фокус.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.