Пенсії по інвалідності розраховуються індивідуально, але вони не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні виплати.

Громадяни, які через проблеми зі здоров'ям втратили повну або часткову працездатність, мають можливість оформити статус особи з інвалідністю і цей статус надає право на отримання спеціальної пенсії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Чи зміниться пенсія по інвалідності у грудні?

Розмір пенсії по інвалідності у грудні залишиться без змін. Громадяни, які мають право на ці виплати, продовжать їх отримувати.

Як і раніше, розмір виплат залежить від вікових пенсій:

особа з інвалідністю I групи отримує 100% пенсії за віком;

особи з II групою інвалідності – 90% пенсії за віком;

особи з III групою інвалідності – 50% пенсії за віком.

Також до страхового стажу для розрахунку пенсії за віком, яка є основою для пенсії по інвалідності, враховують період з встановлення дня інвалідності до досягнення 60-річного віку, зазначає ПФУ.

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності розраховуються індивідуально, але вони не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні виплати:

для осіб з групою інвалідності – не менше 2980 гривень;

для осіб з II та III групами інвалідності, якщо вони не працюють, – не менше 2520 гривень;

для осіб з II та III групами інвалідності, які працюють, – не менше 2 093 гривень.

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