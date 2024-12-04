Громадяни, які через проблеми зі здоров'ям втратили повну або часткову працездатність, мають можливість оформити статус особи з інвалідністю і цей статус надає право на отримання спеціальної пенсії.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).
Чи зміниться пенсія по інвалідності у грудні?
Розмір пенсії по інвалідності у грудні залишиться без змін. Громадяни, які мають право на ці виплати, продовжать їх отримувати.
Як і раніше, розмір виплат залежить від вікових пенсій:
особа з інвалідністю I групи отримує 100% пенсії за віком;
особи з II групою інвалідності – 90% пенсії за віком;
особи з III групою інвалідності – 50% пенсії за віком.
Також до страхового стажу для розрахунку пенсії за віком, яка є основою для пенсії по інвалідності, враховують період з встановлення дня інвалідності до досягнення 60-річного віку, зазначає ПФУ.
Мінімальний розмір пенсії по інвалідності
Пенсії по інвалідності розраховуються індивідуально, але вони не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні виплати:
для осіб з групою інвалідності – не менше 2980 гривень;
для осіб з II та III групами інвалідності, якщо вони не працюють, – не менше 2520 гривень;
для осіб з II та III групами інвалідності, які працюють, – не менше 2 093 гривень.
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