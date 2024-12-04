Пенсии по инвалидности рассчитываются индивидуально, но они не могут быть ниже установленных минимальных выплат.

Граждане, которые из-за проблем со здоровьем потеряли полную или частичную трудоспособность, имеют возможность оформить статус лица с инвалидностью и этот статус дает право на получение специальной пенсии .

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Изменится ли пенсия по инвалидности в декабре?

Размер пенсии по инвалидности в декабре останется по-прежнему. Граждане, имеющие право на эти выплаты, продолжат их получать.

По-прежнему размер выплат зависит от возрастных пенсий:

лицо с инвалидностью I группы получает 100% пенсии по возрасту;

лица с II группой инвалидности – 90% пенсии по возрасту;

лица с III группой инвалидности – 50% пенсии по возрасту.

Также в страховой стаж для расчета пенсии по возрасту, которая является основой для пенсии по инвалидности, учитывают период установления дня инвалидности до достижения 60-летнего возраста, отмечает ПФУ.

Минимальный размер пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности рассчитываются индивидуально, но они не могут быть ниже установленных минимальных выплат:

для лиц с группой инвалидности – не менее 2980 гривен;

для лиц с II и III группами инвалидности, если они не работают – не менее 2520 гривен;

для лиц с II и III группами инвалидности, работающих – не менее 2093 гривен.

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