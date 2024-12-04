Для цього планується залучити 400 мільйонів євро у вигляді грантів та кредитів від міжнародних партнерів.

В Україні стартує масштабний проект оновлення житлового фонду, який стане порятунком для тих, хто втратив будинок через війну, а також для громадян, які потребують підтримки.

Про це зазначив голова Державного агентства з відновлення Сергій Сухомлин у коментарі для "LIGA.net".

Що таке соціальне житло?

Сергій Сухомлин зауважив, що для створення умов повернення українців з-за кордону та підтримки тих, хто залишився в країні, необхідно збудувати близько мільйона нових квартир. Наразі в комунальній власності майже відсутнє житло, і держава прагне виправити цю історію, заснувавши фонд соціального житла. Він має стати інструментом, який допоможе втримати українців у країні.

На першому етапі проекту передбачено будівництво 8 тисяч квартир. Для цього планується залучити 400 мільйонів євро у вигляді грантів та кредитів від міжнародних партнерів.

Нові будинки будуть енергоефективними, маючи висоту від 5 до 10 поверхів, а квартири — від однієї до трьох кімнат. У майбутньому ініціативу планують розширити до зведення мільйона соціальних квартир.

"Ці квартири будуть новими та повністю готовими для заселення. Вони переходять у власність громади, яка здає їх в оренду за цінами, нижчими за ринкові", — наголосив Сергій Сухомлин.

Хто може заселитися в соціальне житло?

За словами голови Держвідновлення, проект вже привернув увагу міжнародних організацій, готових надати фінансову підтримку. Це стане першим кроком до відновлення житлової інфраструктури України та допомоги тим, хто найбільше цього потребує.

Соціальне житло орієнтоване насамперед на внутрішньо переміщених осіб. Воно також стане стимулом для українців залишатися в країні, адже одна з ключових причин міграції — нестача доступного житла.

За попередніми оцінками, вартість оренди таких квартир становить близько 3 000 гривень на місяць.

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