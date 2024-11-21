Якщо в той час, коли згідно з графіком має бути світло, його немає, перш за все слід перевірити інформацію про аварійні або планові роботи через чат-бот.

Таку пораду дали в ДТЕК.

Як зазначає компанія ДТЕК, якщо на вашій адресі не проводяться аварійні чи планові роботи, варто впевнитись, чи немає пошкоджень всередині будинку. У цьому випадку потрібно виконати наступні кроки:

Звернутися до ОСББ, ЖБК або керуючої компанії для перевірки стану внутрішньобудинкових мереж.

Якщо проблема не в їхній компетенції, вони подадуть заявку до відповідних служб для вирішення ситуації.

ДТЕК пояснює, що для швидкого відновлення електропостачання важливо знати, де саме сталася аварія та хто відповідає за цю частину мережі. Наприклад, ДТЕК Київські електромережі відповідають за енергообладнання та лінії, що доставляють електрику до вашого будинку. ОСББ, ЖБК або керуюча компанія займаються мережами всередині будинку, а за внутрішню проводку у квартирі або будинку відповідає власник.

Голова правління НЕК "Укренерго" раніше зазначив, що повна відмова від відключень електроенергії в Україні стане можливим не найближчим часом. Наразі є два основні режими відключень: аварійний та плановий. Графіки планових відключень запроваджуються заздалегідь з попередженням для споживачів.

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