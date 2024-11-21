В Украине вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии, однако иногда графики не совпадают.

Если в то время, когда согласно графику должен быть свет, его нет, прежде всего следует проверить информацию об аварийных или плановых работах через чат-бот.

Такой совет дали в ДТЭК.

Как отмечает компания ДТЭК, если на вашем адресе не производятся аварийные или плановые работы, следует убедиться, нет ли повреждений внутри дома. В этом случае нужно выполнить следующие шаги:

Обратиться в ОСМД, ЖСК или управляющую компанию для проверки состояния внутридомовых сетей.

Если проблема не в их компетенции, они подадут заявку в соответствующие службы для разрешения ситуации.

ДТЭК объясняет, что для быстрого восстановления электроснабжения важно знать, где именно произошла авария и кто отвечает за эту часть сети. Например, ДТЭК Киевские электросети отвечают за энергооборудование и линии, которые доставляют электричество в ваш дом. ОСМД, ЖСК или управляющая компания занимаются сетями внутри дома, а за внутреннюю проводку в квартире или доме отвечает владелец.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил, что полный отказ от отключений электроэнергии в Украине станет возможным не в ближайшее время. Есть два основных режима отключений: аварийный и плановый. Графики плановых отключений вводятся заранее с уведомлением для потребителей.

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