Для повного відновлення енергосистеми України знадобиться три-чотири дні, але відключення електрики можуть продовжуватися і наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Новини.LIVE" повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Нам потрібно декілька днів, можливо, три-чотири дні, щоб повністю відновити роботу нашої генерації. Але при цьому відключення можуть залишитися до кінця тижня", — зазначив він.

За словами Попенка, найбільше від масованої російської атаки постраждали енергетичні об'єкти, що забезпечують пікові навантаження вранці та ввечері. Це може призвести до триваліших відключень у наступні дні.

Також голова Спілки споживачів комунальних послуг звернув увагу на те, що в Європейському Союзі ціни на електроенергію в п'ять разів вищі, ніж в Україні. Тому імпорт електрики створює збитки для вітчизняних енергетичних компаній, і відновлення власної генерації є надзвичайно важливим для зменшення таких втрат.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Іван Плачков зазначив, що в найгіршому сценарії зими енергетики будуть вимикати електроенергію на необхідний час, без попередження та запитів до населення.

Це будуть непередбачувані та нерегулярні блекаути, що здійснюватимуться для захисту енергосистеми.

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