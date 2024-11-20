Для полного восстановления энергосистемы Украины понадобится три-четыре дня, но отключение электричества может продолжаться и на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Новости.LIVE" сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Нам нужно несколько дней, возможно, три-четыре дня, чтобы полностью возобновить работу нашего поколения. Но при этом отключения могут остаться до конца недели", — отметил он.

По словам Попенко, больше всего от массированной российской атаки пострадали энергетические объекты, обеспечивающие пиковые нагрузки утром и вечером. Это может привести к более продолжительным отключениям в последующие дни.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг обратил внимание на то, что в Европейском Союзе цены на электроэнергию в пять раз выше, чем в Украине. Поэтому импорт электричества создает убытки для отечественных энергетических компаний, и восстановление собственного поколения чрезвычайно важно для уменьшения таких потерь.

Напомним, бывший министр энергетики Иван Плачков отметил, что в самом худшем сценарии зимы энергетики будут выключать электроэнергию на необходимое время, без предупреждения и запросов к населению.

Это будут непредсказуемые и нерегулярные блекауты для защиты энергосистемы.

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