Для этого планируется привлечь 400 млн. евро в виде грантов и кредитов от международных партнеров.

В Украине стартует масштабный проект обновления жилищного фонда, который станет спасением для потерявших дом из-за войны, а также для граждан, нуждающихся в поддержке.

Об этом отметил глава Государственного агентства по восстановлению Сергей Сухомлин в комментарии для "LIGA.net".

Что такое социальное жилье?

Сергей Сухомлин отметил, что для создания условий возвращения украинцев из-за границы и поддержки оставшихся в стране необходимо построить около миллиона новых квартир. Сейчас в коммунальной собственности почти нет жилья, и государство стремится исправить эту историю, основав фонд социального жилья. Он должен стать инструментом, который поможет удержать украинскую в стране.

На первом этапе проекта предусмотрено строительство 8 тысяч квартир. Для этого планируется привлечь 400 млн. евро в виде грантов и кредитов от международных партнеров.

Новые дома будут энергоэффективными, имея высоту от 5 до 10 этажей, а квартиры – от одной до трех комнат. В будущем инициативу планируют расширить до строительства миллиона социальных квартир.

"Эти квартиры будут новыми и полностью готовыми для заселения. Они переходят в собственность общины, которая сдает их в аренду по ценам ниже рыночных", - подчеркнул Сергей Сухомлин.

Кто может заселиться в социальное жилье?

По словам главы Госвосстановления, проект уже привлек внимание международных организаций, готовых оказать финансовую поддержку. Это станет первым шагом к восстановлению жилищной инфраструктуры Украины и помощи тем, кто больше всего в этом нуждается.

Социальное жилье ориентировано, прежде всего, на внутренне перемещенных лиц. Она также станет стимулом для украинцев оставаться в стране, ведь одна из ключевых причин миграции — недостаток доступного жилья.

По предварительным оценкам стоимость аренды таких квартир составляет около 3 000 гривен в месяц.

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