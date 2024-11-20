Для багатьох українців проблемою стає вибір такого пристрою – адже від його потужності залежить ціна.

В Україні знову почали вводити графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичних об'єктів під час масованих ракетних та дронових атак.

Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора та за спеціальним калькулятором визначити, який підходить їм "екофлоу".

Хоча енергетики запевняють, що ці відключення є тимчасовими, проблема вибору зарядних станцій, зокрема так званих "екофлоу" (за назвою одного з виробників), стає актуальною, особливо для мешканців багатоквартирних будинків, які не можуть встановити генератор. Однак для багатьох людей важким завданням є правильно обрати таку станцію, оскільки ціна залежить від її потужності.

Іноді можна заплатити великі суми за потужну станцію і не використовувати її на повну потужність, або, навпаки, купити дешевший пристрій, але залишитись без енергії під час відключень. Один зі способів уникнути цієї ситуації — використовувати калькулятор для підбору зарядної станції, який набув популярності в соцмережах.

Принцип роботи калькулятора простий. Для того, щоб отримати рекомендації щодо відповідної зарядної станції, потрібно:

Вибрати пристрої, які ви плануєте підключати до зарядної станції.

Вказати потужність кожного пристрою та необхідний час їх роботи.

Отримати варіанти зарядних станцій, які підходять для ваших потреб.

Наприклад, якщо ви плануєте живити від станції кілька приладів, то вибираєте їх на панелі калькулятора, вказуєте кількість і тривалість роботи. Для прикладу, припустимо, що ви хочете підключити:

Wi-Fi роутер потужністю 12 Вт на 5 годин;

LED лампу потужністю 10 Вт на 3 години;

Телевізор на 75 Вт на 2 години;

Холодильник на 100 Вт на 24 години.

На основі цих даних калькулятор визначить мінімальні параметри для вашої зарядної станції.

Джерело: OBOZ.UA.

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