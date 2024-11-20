В Україні знову почали вводити графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичних об'єктів під час масованих ракетних та дронових атак.
Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора та за спеціальним калькулятором визначити, який підходить їм "екофлоу".
Хоча енергетики запевняють, що ці відключення є тимчасовими, проблема вибору зарядних станцій, зокрема так званих "екофлоу" (за назвою одного з виробників), стає актуальною, особливо для мешканців багатоквартирних будинків, які не можуть встановити генератор. Однак для багатьох людей важким завданням є правильно обрати таку станцію, оскільки ціна залежить від її потужності.
Іноді можна заплатити великі суми за потужну станцію і не використовувати її на повну потужність, або, навпаки, купити дешевший пристрій, але залишитись без енергії під час відключень. Один зі способів уникнути цієї ситуації — використовувати калькулятор для підбору зарядної станції, який набув популярності в соцмережах.
Принцип роботи калькулятора простий. Для того, щоб отримати рекомендації щодо відповідної зарядної станції, потрібно:
- Вибрати пристрої, які ви плануєте підключати до зарядної станції.
- Вказати потужність кожного пристрою та необхідний час їх роботи.
- Отримати варіанти зарядних станцій, які підходять для ваших потреб.
Наприклад, якщо ви плануєте живити від станції кілька приладів, то вибираєте їх на панелі калькулятора, вказуєте кількість і тривалість роботи. Для прикладу, припустимо, що ви хочете підключити:
- Wi-Fi роутер потужністю 12 Вт на 5 годин;
- LED лампу потужністю 10 Вт на 3 години;
- Телевізор на 75 Вт на 2 години;
- Холодильник на 100 Вт на 24 години.
На основі цих даних калькулятор визначить мінімальні параметри для вашої зарядної станції.
Джерело: OBOZ.UA.
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