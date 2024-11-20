Для многих украинцев проблемой становится выбор такого устройства – от его мощности зависит цена.

В Украине снова начали вводить графики отключений электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов во время массированных ракетных и дроновых атак.

Украинцы, живущие в квартирах, могут купить замену генератора и по специальному калькулятору определить подходящий им "экофлоу" .

Хотя энергетики уверяют, что эти отключения временные, проблема выбора зарядных станций, в частности так называемых "экофлоу" (по названию одного из производителей), становится актуальной, особенно для жильцов многоквартирных домов, которые не могут установить генератор. Однако для многих людей трудной задачей является правильно выбрать такую ​​станцию, поскольку цена зависит от ее мощности.

Иногда можно заплатить большие суммы за мощную станцию ​​и не использовать ее на полную мощность или, наоборот, купить более дешевое устройство, но остаться без энергии во время отключений. Один из способов избежать этой ситуации — использовать калькулятор для подбора зарядной станции, который приобрел популярность в соцсетях.

Принцип работы калькулятора прост. Для того чтобы получить рекомендации по соответствующей зарядной станции, нужно:

Выбор устройств, которые вы планируете подключать к зарядной станции.

Указать мощность каждого устройства и время их работы.

Получить варианты зарядных станций, подходящих для ваших нужд.

К примеру, если вы планируете питать от станции несколько устройств, то выбираете их на панели калькулятора, указываете количество и длительность работы. Например, предположим, что вы хотите подключить:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт на 5 часов;

LED лампу мощностью 10 Вт на 3 часа;

Телевизор на 75 Вт в 2 часа;

Холодильник на 100 Вт на 24 часа.

На основе этих данных калькулятор определяет минимальные настройки для зарядной станции.

Источник: OBOZ.UA.

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