Платні дороги – звичайна практика в Європі, вартість проїзду залежить від країни, маршруту та типу транспортного засобу.

В Україні проводять дослідження трафіку на шести ключових автомобільних маршрутах, щоб визначити доцільність впровадження платних доріг.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу, організованого Європейською бізнес-асоціацією (ЕВА).

Це є частиною вимог Європейського Союзу. Уже підготовлений законопроєкт, а також досягнуті угоди з Європейським інвестиційним банком для фінансування цього процесу.

"Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ", — зазначив Сергій Деркач.

Деркач також наголосив, що після завершення аналізу трафіку буде прийняте остаточне рішення щодо впровадження платних доріг, зазначивши, що це питання є невідворотним у майбутньому.

Адже платні дороги – звичайна практика в Європі. Вартість проїзду залежить від країни, маршруту та типу транспортного засобу. Наразі і Україна рухається до європейської моделі утримання автомобільних шляхів.

Українці в мережі бурхливо відреагували на новину та розкритикували рішення: "За ями платити?", "А єс бачила наші дороги?", "А давайте спочатку нормальні дороги зробимо", "звучить так ніби будь яке не популярне рішенні, в нас прикривають приставкою "на вимогу ЄС" і всьо воно канає", "А дихати ми можемо чи платити?".

Також, з 1 травня 2025 року в Україні розпочнеться оновлення світлофорів відповідно до нових стандартів. Зокрема, зелене світло буде замінено на смарагдовий відтінок, оскільки дослідження показали, що цей колір краще сприймається водіями. Окрім того, світлофори будуть оснащені новими шевронними стрілками.

Джерело: УНН.

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