В Украине проводятся исследования трафика на шести ключевых автомобильных маршрутах, чтобы определить целесообразность внедрения платных дорог.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач во время мероприятия, организованного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕВА).

Это часть требований Европейского Союза. Уже подготовлен законопроект, а также достигнуты соглашения с Европейским инвестиционным банком для финансирования этого процесса.

"Вопрос платных дорог — это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением… Для того чтобы сделать качественный путь, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ", - отметил Сергей Деркач.

Деркач также подчеркнул, что после завершения анализа трафика будет принято окончательное решение о внедрении платных дорог, отметив, что этот вопрос неотвратим в будущем.

Ведь платные дороги – обычная практика в Европе. Стоимость проезда зависит от страны, маршрута и типа транспортного средства. Сейчас Украина движется к европейской модели содержания автомобильных путей.

Украинцы в сети бурно отреагировали на новость и раскритиковали решение: "За ямы платить?", "А если видела наши дороги?", "А давайте сначала нормальные дороги сделаем", "звучит так будто любое не популярное решении, у нас прикрывают приставкой "по требованию ЕС" и все оно канает", "А дышать мы можем или платить?"

Также с 1 мая 2025 года в Украине начнется обновление светофоров в соответствии с новыми стандартами. В частности, зеленый свет будет заменен изумрудным оттенком, поскольку исследования показали, что этот цвет лучше воспринимается водителями. Кроме того, светофоры будут оборудованы новыми шевронными стрелками.

Источник: УНН.

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