В Україні роботодавці не можуть відмовити працівникам у відпустці, яка гарантується законодавством, однак під час воєнного стану окремі підприємства мають право скасувати або перенести відпустки.
Це визначено в законах "Про відпустки" та "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" .
Хто має право на відпустку під час війни?
Згідно зі статтею 10 Закону України "Про відпустку" право на відпустку мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами будь-якої форми власності або працюють за трудовим договором у фізичних осіб.
Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період за письмовою згодою працівника. Якщо роботодавець скасував підтверджену дату та тривалість відпустки, це є порушенням норм законодавства.
У такому випадку працівник може:
подати заяву про відпустку та окрему заяву з вимогою обґрунтувати відмову;
надіслати документи рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
В яких випадках відпустка може бути скасована?
Відповідно до статті 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" , роботодавець має право скасувати відпустки в таких випадках:
працівник працює на підприємствах критичної інфраструктури;
виконує мобілізаційні завдання;
зайнятий на виробництві товарів оборонного призначення.
Відпустка без збереження заробітної плати
На прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної плати. У період воєнного стану такі відпустки можуть надаватися без обмеження строку, встановленого статтею 26 Закону України "Про відпустки" . Однак час перебування в такій відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 цього закону.
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