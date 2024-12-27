Якщо роботодавець скасував підтверджену дату та тривалість відпустки, це є порушенням норм законодавства.

В Україні роботодавці не можуть відмовити працівникам у відпустці, яка гарантується законодавством, однак під час воєнного стану окремі підприємства мають право скасувати або перенести відпустки.

Це визначено в законах "Про відпустки" та "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" .

Хто має право на відпустку під час війни?

Згідно зі статтею 10 Закону України "Про відпустку" право на відпустку мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами будь-якої форми власності або працюють за трудовим договором у фізичних осіб.

Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період за письмовою згодою працівника. Якщо роботодавець скасував підтверджену дату та тривалість відпустки, це є порушенням норм законодавства.

У такому випадку працівник може:

подати заяву про відпустку та окрему заяву з вимогою обґрунтувати відмову;

надіслати документи рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

В яких випадках відпустка може бути скасована?

Відповідно до статті 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" , роботодавець має право скасувати відпустки в таких випадках:

працівник працює на підприємствах критичної інфраструктури;

виконує мобілізаційні завдання;

зайнятий на виробництві товарів оборонного призначення.

Відпустка без збереження заробітної плати

На прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної плати. У період воєнного стану такі відпустки можуть надаватися без обмеження строку, встановленого статтею 26 Закону України "Про відпустки" . Однак час перебування в такій відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 цього закону.

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