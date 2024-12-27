В Украине работодатели не могут отказать работникам в отпуске, гарантируемом законодательством, однако во время военного положения отдельные предприятия имеют право отменить или перенести отпуска.
Это определено в законах "Об отпусках" и "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" .
Кто имеет право на отпуск во время войны?
Согласно статье 10 Закона "Об отпуске" право на отпуск имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями любой формы собственности или работают по трудовому договору у физических лиц.
Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой период по письменному согласию работника. Если работодатель отменил подтвержденную дату и продолжительность отпуска, это нарушение норм законодательства.
В таком случае работник может:
подать заявление об отпуске и отдельное заявление с требованием обосновать отказ;
отправить документы заказным письмом с уведомлением о вручении.
В каких случаях отпуск может быть отменен?
Согласно статье 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" , работодатель вправе отменить отпуска в следующих случаях:
работник работает на предприятиях критической инфраструктуры;
выполняет мобилизационные задачи;
занят на производстве товаров оборонительного назначения.
Отпуск без сохранения заработной платы
По просьбе работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы. В период военного положения такие отпуска могут предоставляться без ограничения срока, установленного статьей 26 Закона "Об отпусках" . Однако время пребывания в таком отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, согласно пункту 4 части первой статьи 9 настоящего закона.
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