Если работодатель отменил подтвержденную дату и продолжительность отпуска, это нарушение норм законодательства.

В Украине работодатели не могут отказать работникам в отпуске, гарантируемом законодательством, однако во время военного положения отдельные предприятия имеют право отменить или перенести отпуска.

Это определено в законах "Об отпусках" и "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" .

Кто имеет право на отпуск во время войны?

Согласно статье 10 Закона "Об отпуске" право на отпуск имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями любой формы собственности или работают по трудовому договору у физических лиц.

Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой период по письменному согласию работника. Если работодатель отменил подтвержденную дату и продолжительность отпуска, это нарушение норм законодательства.

В таком случае работник может:

подать заявление об отпуске и отдельное заявление с требованием обосновать отказ;

отправить документы заказным письмом с уведомлением о вручении.

В каких случаях отпуск может быть отменен?

Согласно статье 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" , работодатель вправе отменить отпуска в следующих случаях:

работник работает на предприятиях критической инфраструктуры;

выполняет мобилизационные задачи;

занят на производстве товаров оборонительного назначения.

Отпуск без сохранения заработной платы

По просьбе работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы. В период военного положения такие отпуска могут предоставляться без ограничения срока, установленного статьей 26 Закона "Об отпусках" . Однако время пребывания в таком отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, согласно пункту 4 части первой статьи 9 настоящего закона.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.