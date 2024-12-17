Важливо, що до середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не має перевищувати 9 444 гривні, а дані переміщення не мають значення для нарахування допомоги.

У проекті Державного бюджету на 2025 рік передбачено виділення 81,8 мільярда гривень на соціальний захист українців, які перебувають у складних життєвих обставинах і включно з цим передбачено продовження виплати на проживання для ВПО.

Про це пише видання NV.

Кому продовжать виплати?

Допомога автоматично нараховуватиметься найбільш уразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які не мають можливості працювати. Додаткове звернення для цього не потрібне. Також, виплати призначені для:

пенсіонерів, чия пенсія не перевищила 9 444 гривень;

людей з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю до 18 років, а також тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до 23 років), а також для батьків-вихователів та прийомних батьків.

Сума виплат

Для осіб з інвалідністю та дітьми: 3 000 гривень .

Для інших категорій: 2 000 гривень .

Виплачується двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

Хто може подати заявку на допомогу?

Заявку на отримання або продовження виплати можна надати таким категоріям ВПО:

Родини з дітьми до 14 років, які перебувають у зонах активних бойових дій, фактично небезпечних або умовно безпечних регіонах, не мають можливості для офлайн-навчання.

Родини, де один із членів сім'ї доглядає за людиною з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжкохворою дитиною.

Малолітні діти до 14 років, які приїхали без супроводу батьків (за заявою батька).

Вагітні жінки з терміном захворювання від 30 тижнів.

Важлива інформація

На підставі заяви виплати також можуть бути подовжені для переселенців віком від 60 років, які не мають права на пенсію. Важливо, що до середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не має перевищувати 9 444 гривні, а дані переміщення не мають значення для нарахування допомоги.

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