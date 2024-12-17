Важно, что среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 9 444 гривны, а данные перемещения не имеют значения для начисления помощи.

В проекте Государственного бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 81,8 миллиарда гривен на социальную защиту украинцев, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и включают в себя продолжение выплаты на проживание для ВПЛ .

Об этом пишет издание NV .

Кому продолжат выплаты?

Помощь автоматически будет начисляться наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц, не имеющих возможности работать. Дополнительное обращение для этого не требуется. Также, выплаты предназначены для:

пенсионеров , чья пенсия не превысила 9 444 гривен;

людей с инвалидностью I и II групп , детей с инвалидностью до 18 лет, а также тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (до 23 лет), а также для родителей-воспитателей и приемных родителей.

Сумма выплат

Для лиц с инвалидностью и детьми: 3000 гривен .

Для других категорий: 2000 гривен .

Выплачивается дважды в месяц – 15-го и 28-го числа.

Кто может подать заявку на помощь?

Заявку на получение или продление выплаты можно подать следующим категориям ВПЛ:

Семья с детьми до 14 лет, находящиеся в зонах активных боевых действий, фактически опасных или условно безопасных регионах, не имеют возможности для офлайн-обучения.

Семьи, где один из членов семьи ухаживает за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольным ребенком.

Малолетние дети до 14 лет, приехавшие без сопровождения родителей (по заявлению отца).

Беременные женщины со сроком заболевания от 30 недель.

Важная информация

На основании заявления выплаты также могут быть продлены для переселенцев в возрасте от 60 лет, не имеющих права на пенсию. Важно, что среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 9 444 гривны, а данные перемещения не имеют значения для начисления помощи.

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