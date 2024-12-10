Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу на оренду житла у грудні 2024 року.
Цю інформацію оприлюднив благодійний Фонд "Право на захист".
Хто може отримати допомогу
Згідно з повідомленням Фонду, за підтримки ГФУ (УВЧ), здійснюється збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році. Проєкт охоплює Вінницю та Вінницьку область, а також Дніпро і Дніпропетровську область. Основною метою є підтримка внутрішніх переселенців, які проживають у приймаючих громадах протягом шести місяців.
Виплати будуть доступні переселенцям, які виїхали після 24 лютого 2022 року і зараз проживають у вказаних регіонах. Важливою умовою є те, що претенденти не повинні отримувати таку допомогу від інших міжнародних організацій.
Кому надається допомога
Для отримання грошової допомоги необхідно відповідати хоча б одному з наступних критеріїв:
Переселенці, які проживають у тимчасових притулках, але здатні сплачувати оренду житла після завершення програми.
Люди, що живуть у притулках, але знаходять під загрозою виселення.
Переселенці, які орендують житло, однак опинилися під загрозою виселення та не мають альтернативи.
Новоприбулі переселенці (до одного року), які не бажають жити у тимчасовому притулку.
Також потрібно, щоб заявники були здатні оплатити приватну оренду житла в майбутньому та мали можливість знайти житло та оплатити перші два місяці оренди.
Як зареєструватися для отримання виплати
Для реєстрації переселенці повинні заповнити анкету на участь у програмі за відповідними посиланнями. Після перевірки анкети претенденти будуть запрошені на співбесіду, де необхідно підтвердити зазначену інформацію та надати відповідні документи.
Додаткові питання можна з'ясувати за такими контактами:
Гаряча лінія: 0 800 750 104
Електронна пошта: cash .assistance @r2p .org .ua
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