Важливою умовою є те, що претенденти не повинні отримувати таку допомогу від інших міжнародних організацій.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу на оренду житла у грудні 2024 року.

Цю інформацію оприлюднив благодійний Фонд "Право на захист".

Хто може отримати допомогу

Згідно з повідомленням Фонду, за підтримки ГФУ (УВЧ), здійснюється збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році. Проєкт охоплює Вінницю та Вінницьку область, а також Дніпро і Дніпропетровську область. Основною метою є підтримка внутрішніх переселенців, які проживають у приймаючих громадах протягом шести місяців.

Виплати будуть доступні переселенцям, які виїхали після 24 лютого 2022 року і зараз проживають у вказаних регіонах. Важливою умовою є те, що претенденти не повинні отримувати таку допомогу від інших міжнародних організацій.

Кому надається допомога

Для отримання грошової допомоги необхідно відповідати хоча б одному з наступних критеріїв:

Переселенці, які проживають у тимчасових притулках, але здатні сплачувати оренду житла після завершення програми.

Люди, що живуть у притулках, але знаходять під загрозою виселення.

Переселенці, які орендують житло, однак опинилися під загрозою виселення та не мають альтернативи.

Новоприбулі переселенці (до одного року), які не бажають жити у тимчасовому притулку.

Також потрібно, щоб заявники були здатні оплатити приватну оренду житла в майбутньому та мали можливість знайти житло та оплатити перші два місяці оренди.

Як зареєструватися для отримання виплати

Для реєстрації переселенці повинні заповнити анкету на участь у програмі за відповідними посиланнями. Після перевірки анкети претенденти будуть запрошені на співбесіду, де необхідно підтвердити зазначену інформацію та надати відповідні документи.

Додаткові питання можна з'ясувати за такими контактами:

Гаряча лінія: 0 800 750 104

Електронна пошта: cash .assistance @r2p .org .ua

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