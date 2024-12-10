Важное условие состоит в том, что претенденты не должны получать такую ​​помощь от других международных организаций.

Внутри перемещенные лица могут получить денежную помощь на аренду жилья в декабре 2024 года.

Эту информацию обнародовал благотворительный Фонд "Право на защиту".

Кто может получить помощь

Согласно сообщению Фонда, при поддержке ГФУ (УВЧ) осуществляется сбор данных для предоставления денежной помощи на аренду жилья в 2024 году. Проект включает Винницу и Винницкую область, а также Днепр и Днепропетровскую область. Основной целью является поддержка внутренних переселенцев, проживающих в принимающих общинах в течение шести месяцев.

Выплаты будут доступны переселенцам, которые выехали после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в указанных регионах.

Кому оказывается помощь

Для получения денежной помощи необходимо соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

Переселенцы проживают во временных приютах, но способны платить аренду жилья после завершения программы.

Люди, живущие в приютах, но находящиеся под угрозой выселения.

Переселенцы, арендующие жилье, однако оказались под угрозой выселения и не имеют альтернативы.

Новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие жить во временном убежище.

Также необходимо, чтобы заявители были способны оплатить частную аренду жилья в будущем и иметь возможность найти жилье и оплатить первые два месяца аренды.

Как зарегистрироваться для получения выплаты

Для регистрации переселенцы должны заполнить анкету на участие в программе по соответствующим ссылкам. После проверки анкеты соискатели будут приглашены на собеседование, где необходимо подтвердить указанную информацию и предоставить соответствующие документы.

Дополнительные вопросы можно узнать по следующим контактам:

Горячая линия: 0 800 750 104

Електронна пошта: cash .assistance @r2p .org .ua

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