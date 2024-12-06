З 2 грудня в Україні розпочалися перевірки лісових масивів і точок продажу новорічних ялинок - за порушення може чекати на українців доволі великий штраф.
Зокрема такі перевірки розпочнуться на Закарпатті, про що попереджують місцеві ЗМІ.
Спільно з поліцією, лісовою охороною та іншими службами посилено контролюють законність заготівлі хвойних дерев напередодні новорічних свят.
При покупці ялинки важливо перевірити наявність електронного чіпа зі штрих-кодом на зрізі дерева, що підтверджує його легальність. Продаж ялинок без відповідного маркування є незаконним і передбачає штрафи.
Штрафи за порушення:
- Незаконна вирубка дерев (ст. 65 КУпАП): для громадян — 510-1020 грн, для посадових осіб — 2550-5100 грн.
- Пошкодження зелених насаджень (ст. 153 КУпАП): для громадян — 170-510 грн, для посадових осіб — 510-850 грн.
- Порушення порядку придбання чи збуту хвойних дерев (ст. 88-1 КУпАП): штрафи — 510-1700 грн, в межах природно-заповідного фонду — 1700-3655 грн.
- Кримінальна відповідальність (ст. 246 ККУ): незаконна вирубка може призвести до обмеження волі до 3 років, позбавлення волі на 3-5 років, а у разі тяжких наслідків — до 7 років.
Інспекція закликає громадян купувати ялинки лише у легальних продавців, щоб уникнути проблем із законом та допомогти зберегти природу.
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