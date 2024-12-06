Совместно с полицией, лесной охраной и другими службами усилен елочный контроль.

Со 2 декабря в Украине начались проверки лесных массивов и точек продаж новогодних елок - за нарушение может ожидать украинцев довольно большой штраф.

В частности, такие проверки начнутся на Закарпатье, о чем предупреждают местные СМИ.

Совместно с полицией, лесной охраной и другими службами усиленно контролируют законность заготовки хвойных деревьев в канун новогодних праздников.

При покупке елки важно проверить наличие электронного чипа со штрих-кодом на срезе дерева, что подтверждает его легальность. Продажа елок без соответствующей маркировки незаконна и предусматривает штрафы.

Штрафы за нарушение:

Незаконная вырубка деревьев (ст. 65 КУоАП): для граждан - 510-1020 грн, для должностных лиц - 2550-5100 грн.

Повреждения зеленых насаждений (ст. 153 КУоАП): для граждан – 170-510 грн, для должностных лиц – 510-850 грн.

Нарушение порядка приобретения или сбыта хвойных деревьев (ст. 88-1 КУоАП): штрафы - 510-1700 грн, в пределах природно-заповедного фонда - 1700-3655 грн.

Уголовная ответственность (ст. 246 УКУ): незаконная вырубка может привести к ограничению свободы до 3 лет, лишению свободы на 3-5 лет, а в случае тяжких последствий – до 7 лет.

Инспекция призывает граждан покупать елки только у легальных продавцов во избежание проблем с законом и помочь сохранить природу.

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