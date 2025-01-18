У 2025 році в Україні через реформування медико-соціальних експертних комісій окремі люди з інвалідністю ризикують бути мобілізованими.

Згідно із законодавством, особи з інвалідністю 1, 2 або 3 групи, які законно набули цього статусу, не можуть бути мобілізовані та відправлені на фронт.

Через ліквідацію МСЕК у країні, буде створено спеціальні групи експертів, які зможуть підтвердити чи анулювати статус інвалідності у випадках, коли він був встановлений після 24 лютого 2022 року. Тим, хто отримав статус інвалідності після початку війни, доведеться пройти повторну медкомісію для підтвердження свого статусу. Якщо ж особа вже має документ про інвалідність, відвідувати ТЦК не потрібно — достатньо зареєструватися в мобільному застосунку Резерв+ і отримати відповідний документ онлайн.

Проте, якщо людина з інвалідністю бажає добровільно вступити до армії - така можливість існує. В такому випадку потрібно підписати контракт із ЗСУ, але перед цим необхідно пройти військово-лікарську комісію, яка оцінить стан здоров'я та надасть дозвіл на службу.

Що ж стосується ситуацій, коли особа навіть не повинна підтверджувати свій статус інвалідності, то до них належать такі випадки: люди, чия інвалідність була встановлена через серйозні травми, отримані під час служби; відсутність кистей, стоп або одного з парних органів; діагностовані серйозні психічні розлади, онкологія або симптоми паралічу; порушення інтелектуального чи загального розвитку. Ці умови, здебільшого, стосуються осіб з інвалідністю 2 або 3 групи, адже інвалідність 1 групи зазвичай визначається унаслідок важких захворювань, несумісних з військовою службою.

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