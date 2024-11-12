Суд встановив, що відповідач має військовий квиток ще з 1998 року, проте тимчасове посвідчення в Територіальному центрі комплектування йому не видавалося.

У Чернігівській області чоловік пред'явив поліцейським підроблене тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з ТЦК.

Про це йдеться у вироку, наявному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався під час перевірки на предмет ухилення від мобілізації. У ході перевірки житель села Ряшки, що в Прилуцькому районі, надав правоохоронцям документ, який виявився фальшивим.

Суд встановив, що відповідач має військовий квиток ще з 1998 року, проте тимчасове посвідчення в Територіальному центрі комплектування йому не видавалося.

Чоловік визнав свою провину і погодився на спрощений розгляд справи, яка виключає можливість апеляції. Суд, дослідивши матеріали справи, визнав його винним і призначив штраф у розмірі 850 гривень, що відповідає 50 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки. Представник ТЦК також вказав, що призовник не з’явився на призовний пункт і не відповідав на телефонні дзвінки, що стало причиною передачі справи до правоохоронних органів.

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