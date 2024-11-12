Суд установил, что у ответчика есть военный билет еще с 1998 года, однако временное удостоверение в Территориальном центре комплектования ему не выдавалось.

В Черниговской области мужчина предъявил полицейским поддельное временное удостоверение военнообязанного с ТЦК .

Об этом говорится в приговоре, имеющемся в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел при проверке на предмет уклонения от мобилизации. В ходе проверки житель села Ряшки в Прилуцком районе предоставил правоохранителям документ, который оказался фальшивым.

Суд установил, что у ответчика есть военный билет еще с 1998 года, однако временное удостоверение в Территориальном центре комплектования ему не выдавалось.

Мужчина признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела, исключающего возможность апелляции. Суд, исследовав материалы дела, признал его виновным и назначил штраф в размере 850 гривен, что соответствует 50 тысяч рублей.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки. Представитель ТЦК также указал, что призывник не явился на призывной пункт и не отвечал на телефонные звонки, что стало причиной передачи дела правоохранительным органам.

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