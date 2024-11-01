Чоловік під час судового процесу визнав свою провину, пояснивши, що не прийшов до територіального центру комплектування.

У Житомирі чоловіка, який ухилився від мобілізації, засудили - на суді він заявив, що погодиться на мобілізацію лише за однієї умови.

Про цю судову справу йдеться у вироку Богунського районного суду міста Житомира.

Чоловік під час судового процесу визнав свою провину, пояснивши, що не прийшов до територіального центру комплектування (ТЦК) через проблеми із зубами.

Чоловік отримав повістку в липні 2023 року, проте не з’явився до ТЦК. На суді він висловив незадоволення роботою військово-лікарської комісії (ВЛК), стверджуючи, що його лише формально оглянули та не надали можливості лікувати зуби. За його словами, стоматолог не сприйняла його скарги серйозно, а якщо б він мав можливість полікуватися, можливо, і не ухилявся б від служби.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки.

Представник ТЦК також вказав, що призовник не з’явився на призовний пункт і не відповідав на телефонні дзвінки, що стало причиною передачі справи до правоохоронних органів.

Врешті-решт, суд визнав його винним за статтею 336 ККУ і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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