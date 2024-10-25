Ідея зниження мобілізаційного віку є "хибним поглядом", оскільки перебудова армії для сучасної війни стосується не кількості людей, а їхньої якості.

На цьому акцентував військовослужбовець Ігор Луценко в інтерв'ю для Уніан.

На запитання про зниження мобілізаційного віку Луценко висловив сподівання, що цього не станеться. Він зазначив, що проблема не в розширенні бази призовників, адже на вулицях вже є чимало чоловіків призовного віку, які не служать в армії. Важливо з’ясувати, чому це сталося, і чому в армії поширене явище самовільного залишення частини.

Луценко вважає, що намагання вирішити існуючі проблеми за рахунок молодих хлопців не принесе бажаних результатів: "Ні до чого не приведе, - в один отвір буде затікати, а з іншого з такою ж швидкістю витікати, хоч з десятирічного віку мобілізуй. Призовники не бажатимуть воювати, йтимуть у самоволки тощо".

Він підкреслив, що зараз важливо якісно перебудувати армію під сучасні виклики. Тобто це не питання кількості, а якості людей. З огляду на це Ігор Луценко вказав, що ідея "потрібно просто більше людей" - це дуже хибний погляд".

"Не допоможе "більше людей". У росіян все одно в рази більше людей. Все одно в них у рази більше техніки. Тут потрібно подивитися: у нас є низка зіркових підрозділів, які працюють, і просто за їхніми лекалами намагатися це масштабувати. Але для цього потрібна дуже сильна політична воля, тому що доведеться ухвалювати дуже болючі рішення щодо своїх друзів, кумів, сватів тощо", - пояснив військовий.

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