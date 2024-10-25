Идея снижения мобилизационного возраста является "ложным взглядом", поскольку перестройка армии для современной войны касается не количества людей, а их качества.

На этом акцентировал военнослужащий Игорь Луценко в интервью Униану.

На вопрос о снижении мобилизационного возраста Луценко выразил надежду, что этого не произойдет. Он отметил, что проблема не в расширении базы призывников, ведь на улицах уже немало мужчин призывного возраста, которые не служат в армии. Важно выяснить, почему это произошло, и почему в армии распространено явление самопроизвольного ухода из части.

Луценко считает, что попытка решить существующие проблемы за счет молодых ребят не принесет желаемых результатов: "Ни к чему не приведет, - в одно отверстие будет затекать, а из другого с такой же скоростью вытекать, хоть с десятилетнего возраста мобилизуй. Призывники не будут воевать. , будут идти в самоволки и тому подобное".

Он подчеркнул, что сейчас важно качественно перестроить армию под современные вызовы. То есть, это не вопрос количества, а качества людей. Учитывая это, Игорь Луценко указал, что идея "нужно просто больше людей" - это очень ложный взгляд".

"Не поможет "больше людей". У россиян все равно в разы больше людей. Все равно у них в разы больше техники. Здесь нужно посмотреть: у нас есть ряд работающих звездных подразделений и просто по их лекалам пытаться это масштабировать. Но для этого нужна очень сильная политическая воля, потому что придется принимать очень болезненные решения по поводу своих друзей, кумовьев, сватов и т.д.", - пояснил военный.

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