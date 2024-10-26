Водночас адвокати зауважують, що заброньовані працівники можуть бути мобілізовані після проведення аудиту.

Кабінет Міністрів України впровадив механізм перевірки підприємств, що мають статус критично важливих для економіки країни.

Відповідну постанову уряд ухвалив 22 жовтня 2024 року. Стало відомо, які компанії можуть втратити статус критично важливих.

Згідно з новими правилами, органи, які надали підприємствам статус критично важливих, отримали право перевіряти їх відповідність установленим критеріям протягом всього періоду діяльності.

За результатами таких перевірок можуть бути ухвалені два рішення:

Скасування статусу критично важливого підприємства у разі невідповідності критеріям.

Підтвердження статусу, якщо підприємство відповідає всім вимогам.

Орган, що проводив перевірку, зобов'язаний протягом одного дня надіслати копію свого рішення до Мінекономіки, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Мінцифри.

Компанії можуть втратити право на бронювання своїх працівників вже після 15 листопада. Очікується, що близько 20% компаній втрачатимуть статус критичних, переважно ті, що виплачують зарплати нижче 19 тис. грн. Влада висловлює незадоволення, оскільки відстрочку вже отримали 1,5 млн осіб, а їх кількість зросла вдвічі за останні кілька місяців.

Водночас адвокати зауважують, що заброньовані працівники можуть бути мобілізовані після проведення аудиту. Адже наразі вже виявлено близько 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями.

Джерело: НВ.

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