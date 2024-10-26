В то же время, адвокаты отмечают, что забронированные работники могут быть мобилизованы после проведения аудита.

Кабинет Министров Украины внедрил механизм проверки предприятий, имеющих статус критически важных для экономики страны.

Соответствующее постановление правительство приняло 22 октября 2024 года. Стало известно, какие компании могут потерять статус критически важных.

Согласно новым правилам, органы, предоставившие предприятиям статус критически важных, получили право проверять их соответствие установленным критериям в течение всего периода деятельности.

По результатам таких проверок могут быть приняты два решения:

Отмена статуса критически важного предприятия в случае несоответствия критериям.

Подтверждение статуса, если предприятие отвечает всем требованиям.

Орган, проводивший проверку, обязан в течение одного дня отправить копию своего решения в Минэкономики, Минобороны, СБУ, Службу внешней разведки и Минцифру.

Компании могут лишиться права на бронирование своих работников уже после 15 ноября. Ожидается, что около 20% компаний будут терять статус критических, преимущественно выплачивающих зарплаты ниже 19 тыс. грн. Власти выражают недовольство, поскольку отсрочку уже получили 1,5 млн человек, а их количество выросло вдвое за последние несколько месяцев.

В то же время, адвокаты отмечают, что забронированные работники могут быть мобилизованы после проведения аудита. Ведь уже обнаружено около 40 тысяч военнообязанных, которые забронированы с нарушениями.

Источник: НВ.

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