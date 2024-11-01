Мужчина во время судебного процесса признал свою вину, объяснив, что не пришел в территориальный центр комплектования.

В Житомире мужчину, который уклонился от мобилизации, приговорили – на суде он заявил, что согласится на мобилизацию только при одном условии.

Об этом судебном деле идет речь в приговоре Богунского районного суда города Житомира.

Мужчина во время судебного процесса признал свою вину, объяснив, что не пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК) из-за проблем с зубами.

Мужчина получил повестку в июле 2023 года, однако не явился в ТЦК. На суде он выразил недовольство работой военно-врачебной комиссии (ВЛК), утверждая, что его только формально осмотрели и не дали возможности лечить зубы. По его словам, стоматолог не восприняла его жалобы серьезно, а если бы он имел возможность полечиться, возможно, и не уклонялся бы от службы.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки.

Представитель ТЦК также указал, что призывник не явился на призывной пункт и не отвечал на телефонные звонки, что стало причиной передачи дела правоохранительным органам.

В конце концов суд признал его виновным по статье 336 УКУ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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