Для проведення диверсій російські спецслужби дистанційно залучали місцевих безробітних, які шукали «легкі» заробітки через Телеграм-канали.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще п'ятьох поплічників російських спецслужб, які організовували підпали в Київській, Вінницькій та Сумській областях.

Про це повідомили у СБУ.

Для проведення диверсій російські спецслужби дистанційно залучали місцевих безробітних, які шукали «легкі» заробітки через Телеграм-канали. Проте замість грошей з Росії зловмисники можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Київській області: Затримано двох мешканців Фастова, 25 і 29 років, які підпалили місцеве відділення Укрпошти та об’єкти Укрзалізниці. Під час злочину вони знімали все на мобільний телефон для звіту перед російським куратором, але безуспішно намагалися втекти з місць подій.

У Вінницькій області: «По гарячих слідах» затримано пару, яка спалила дві релейні шафи сигналізації, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці. Фігурантами є 28-річна жінка з судимістю за підробку документів та її 29-річний знайомий, який раніше відбував покарання за крадіжку.

У Сумах: Затримано 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення і планував наступні диверсії в обласному центрі.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Комплексні заходи були проведені співробітниками СБУ в Києві, а також у Київській, Вінницькій та Сумській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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