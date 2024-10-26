Для проведения диверсий российские спецслужбы дистанционно привлекали местных безработных, которые искали легкие заработки через Телеграмм-каналы.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые организовывали поджоги в Киевской, Винницкой и Сумской областях.

Об этом сообщили в СБУ.

Для проведения диверсий российские спецслужбы дистанционно привлекали местных безработных, которые искали легкие заработки через Телеграмм-каналы. Однако вместо денег из России злоумышленники могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Киевской области: Задержаны двое жителей Фастова, 25 и 29 лет, подожгли местное отделение Укрпочты и объекты Укрзализныци. Во время преступления они снимали все на мобильный телефон для отчета перед российским куратором, но безуспешно пытались скрыться с мест событий.

В Винницкой области : «По горячим следам» задержана пара, которая сожгла два релейных шкафа сигнализации, регулирующих движение на важных участках Укрзализныци. Фигурантами являются 28-летняя женщина с судимостью за подделку документов и ее 29-летний знакомый, ранее отбывавший наказание за кражу.

В Сумах: Задержан 27-летний местный житель, который поджег два релейных шкафа железнодорожного сообщения и планировал следующие диверсии в областном центре.

Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Комплексные мероприятия были проведены сотрудниками СБУ в Киеве, а также в Киевской, Винницкой и Сумской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.

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