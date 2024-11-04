Він зв'язався з продавцем, зустрівся з ним та купив шаблон за 2 тисячі гривень.

Мешканець Одещини намагався обійти військову службу, створивши фальшивий документ — "білий квиток".

Цю інформацію можна побачити у вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

Чоловік знайшов інтернет-штамп про зняття з військового обліку, купив його, а потім надрукував військовий квиток. З таким саморобним документом він намагався перетнути кордон, але його план зазнав невдачі.

Як виявилося, підсудний натрапив на оголошення про продаж кліше з написом "Знято з військового обліку". Він зв'язався з продавцем, зустрівся з ним та купив шаблон за 2 тисячі гривень. Повернувшись додому, чоловік надрукував військовий квиток і довідку ВЛК, які потім перед'явив СБУ на пункті пропуску "Маяки-Удобне-Паланка".

Суд визнав його винним у підробці та використанні підроблених документів, при цьому обвинувачений не заперечував свою провину. Суддя наклав на військовозобов'язаного штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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