Он связался с продавцом, встретился с ним и купил шаблон за 2 тысячи гривен.

Житель Одесщины пытался обойти военную службу , создав фальшивый документ - "белый билет".

Эту информацию можно увидеть в приговоре Белгород-Днестровского горрайонного суда.

Мужчина нашел интернет-штамп о снятии с военного учета, купил его, а затем напечатал военный билет. С таким самодельным документом он пытался пересечь границу, но его план потерпел неудачу.

Как оказалось, подсудимый наткнулся на объявление о продаже клише с надписью "Снято с военного учета". Он связался с продавцом, встретился с ним и купил шаблон за 2 тысячи гривен. Вернувшись домой, мужчина напечатал военный билет и справку ВЛК, которые затем предъявил СБУ на пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка".

Суд признал его виновным в подделке и использовании поддельных документов, при этом обвиняемый не отрицал свою вину. Судья наложил на военнообязанный штраф в размере 17 тысяч гривен.

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Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки.

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