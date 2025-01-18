В 2025 году в Украине из-за реформирования медико-социальных экспертных комиссий некоторые люди с инвалидностью рискуют быть мобилизованными.

Согласно законодательству, лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, которые законно приобрели этот статус, не могут быть мобилизованы и отправлены на фронт.

Из-за ликвидации МСЭК в стране будут созданы специальные группы экспертов, которые смогут подтвердить или аннулировать статус инвалидности в случаях, когда он был установлен после 24 февраля 2022 года. Тем, кто получил статус инвалидности после начала войны, придется пройти повторную медкомиссию для подтверждения своего статуса. Если лицо уже имеет документ об инвалидности, посещать ТЦК не нужно — достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Резерв+ и получить соответствующий документ онлайн.

Однако если человек с инвалидностью желает добровольно вступить в армию - такая возможность существует. В таком случае нужно подписать контракт с ВСУ, но перед этим необходимо пройти военно-врачебную комиссию, которая оценит состояние здоровья и разрешит службу.

Что касается ситуаций, когда лицо даже не должно подтверждать свой статус инвалидности, то к ним относятся следующие случаи: люди, чья инвалидность была установлена ​​из-за серьезных травм, полученных во время службы; отсутствие кистей, стоп или одного из четных органов; диагностированы серьезные психические расстройства, онкология или симптомы паралича; нарушение интеллектуального или всеобщего развития. Эти условия, в основном, касаются лиц с инвалидностью 2 или 3 группы, ведь инвалидность 1 группы обычно определяется вследствие тяжелых заболеваний, несовместимых с военной службой.

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