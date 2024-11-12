Окрім того, там публікувалися повідомлення з фото, які могли бути корисними для тих, хто прагне уникнути військової служби.

Минулого року житель Білої Церкви заснував Telegram-канал, у якому публікував інформацію про співробітників ТЦК, а також фотографії, які могли допомогти ухилянтам уникнути військового обліку.

Про це йдеться у вироку, прийнятому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

За даними судових матеріалів, 27 грудня 2023 року відкрито Telegram-канал, де почали поширювати інформацію про місцеперебування військовослужбовців, які здійснюють мобілізацією. Окрім того, там публікувалися повідомлення з фото, які могли бути корисними для тих, хто прагне уникнути військової служби.

Наприклад, на каналі з'явилися такі повідомлення:

"Епіцентр, 10.41, підʼїхали зелені";

«В центрі над дорогою біля кінотеатру двоє поліцейських троє військових зупиняють машини»;

"Ходять по квартирах 2 зелених 1 синій, кажуть уточнення даних, намагаються виписати, в кого немає мобілізаційного розпорядження не відкривайте".

До кінця січня 2024 року канал назбирав 4176 підписників, а його вміст був відкритий для перегляду користувачами Telegram.

Рішення суду

Під час підготовчого засідання суд затвердив угоду про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачений отримав покарання у вигляді двох років виправних робіт з відрахуванням 10% заробітної плати на виплату держави. При винесенні рішення суд врахував щире зізнання, каяття підсудного та його допомогу у розслідуванні.

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